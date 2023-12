32-Jähriger wollte „Ex“ seiner Freundin erstechen

Anscheinend aus Eifersucht, wollte der gebürtige Tschetschene seinen vermeintlichen Nebenbuhler aus dem Weg räumen. Am Morgen des 8. März soll der 32-Jährige dem Opfer angekündigt haben, dass er jetzt komme. Der Freund und Nachbar des Angeklagten wird verdächtigt, ihm dabei geholfen zu haben. So stamme die Tatwaffe mit einer sieben Zentimeter langen Klinge von dem 46-jährigen Landsmann, was dieser bisher aber abstritt. Außerdem soll er mit seinem Wagen den Angreifer zum Tatort gebracht, in der Nähe gewartet und ihn danach nach Hause gefahren haben.