Nachfolger von Ronivaldo: Von Sanitätern verletzt

Nun wird der 21-jährige Feiertag den 34-jährigen Ronivaldo am Sonntag im letzten Heimspiel des Herbstdurchgangs gegen die WSG Tirol in der Startelf von Blau-Weiß im Sturmzentrum ersetzen. „Ich hoffe, dass Ronivaldo nach der Pause im Jänner wieder fit ist, auch wenn er natürlich auch mein Konkurrent ist“, so der im Sommer von Zweitligist Amstetten gekommene, 1,87m große Edeljoker, der von Ronivaldo schwärmt: „Es ist unglaublich, wie er sich in die Räume bewegt und wie er mit 1,70 m Kopfbälle gewinnt – da kann man viel lernen“, so der aus der Nähe von Horn stammende Niederösterreicher, der im Herbst für die Linzer bei bisher 440 Einsatzminuten erst ein Tor erzielte – dafür ein herrliches und extrem wichtiges zum 2:0 im Derby über den LASK.