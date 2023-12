Covid: „Die Leute sollten weniger Angst haben“

Chancen für Risikopatienten

Doch obwohl der Patient schon eine schwere Nierenschädigung hatte, verbesserte sich sein Zustand plötzlich. Die Ärzte an der Inneren Medizin in den Landeskliniken schafften das mit nur einer Infusion. Es handelte sich um das Medikament Eculizumab. Der daran beteiligte Nierenspezialist Hermann Salmhofer sieht gute Chancen für die Behandlung von Risikopatienten. „Das Medikament kann in bestimmten Fällen vor allem Menschen helfen, deren Abwehrsystem vermindert ist“, erklärt der Mediziner. Hoffnung verspricht die Behandlung beispielsweise Menschen mit chronischen Erkrankungen am Herzen, Darm oder an den Nieren sowie Diabetespatienten.