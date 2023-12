Die ÖHB-Damen haben die Vorrunde bei der Handball-Weltmeisterschaft erfolgreich überstanden. In „Handball - Das Magazin“ schätzt Moderator Martin Grasl gemeinsam mit Handball-Expertin Miriam Urch die Chancen der Frauen in der Hauptrunde ein. Am Mittwoch gegen Frankreich wird es schwer werden, am Freitag gegen Angola kann mit entsprechender Leistung ein positives Ergebnis eingefahren werden und am Sonntag sieht die ehemalige Nationalspielerin ein mögliches Endspiel. „Vom Spielstil her, liegt uns Slowenien“, so Miriam Urch, die den Ladies aus der Ferne die Daumen drückt.