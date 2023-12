Trotz Protest: Wald in Gleisdorf wird nun verbaut

10.000 Unterschriften wurden von Anrainern und Umweltschützern gegen das Projekt gesammelt. Doch nun ist endgültig fix: Der Wohnbau am Schießstattwald in Gleisdorf wird von der ÖWG durchgezogen. Am Montag begannen die Rodungen. Die Grünen nehmen Bürgermeister Christoph Stark in die Verantwortung.