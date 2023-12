Kates süße Geste „berührte das Personal im Palast“

„Die Prinzessin von Wales ist bei den Mitarbeitern sehr beliebt. Ich erinnere mich, dass sie nach der Geburt von Prinz Louis im Clarence House auftauchte, leise an die Tür des Personalquartiers klopfte und ihnen allen das Baby vorstellte. Das hat uns sehr berührt“, so ein ehemaliger Mitarbeiter laut „Daily Telegraph“. Also auch dem Personal von Opa Charles wurde der kleine Louis also vorgestellt.