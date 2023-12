Weihnachtspakete: Das ist der letzte Aufgabetag

Am 20. Dezember ist es zu spät - zumindest für das Weihnachtspackerl für die Liebsten auf dem Postweg. Wie die Post mitteilt, sollten Pakete für den Inlandsversand bis zum 19. Dezember aufgegeben werden. Geht es in die angrenzenden Länder, dann einen Tag früher. Wer zu spät dran ist, hat noch die Möglichkeiten des Post Express - Abgabe für den Inlandsversand am 21.12. für das nahe Ausland spätestens am 19. Dezember.