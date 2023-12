NÖ: „Barbusige“ Flucht ins dichte Schneetreiben

Aus dem Augenwinkel bemerkte Dirndl-Legende Elfi Maisetschläger, wie eine junge Frau in der Umkleidekabine zuerst einen Slip, dann auch eine Bluse in ihre Tasche verschwinden ließ. „Den Büstenhalter wollte die Dame offenbar unter dem Pullover aus meinem Geschäft in Weitra schmuggeln“, entrüstet sich die Trachten-Designerin.