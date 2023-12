Masten knickten: 1600 Haushalte noch ohne Strom

Die Schneefälle konzentrierten sich dabei vorwiegend auf die nördlichen Landesteile. In Preitenegg wurden 26 Zentimeter Neuschnee gemessen, während es in Klagenfurt nur zwei Zentimeter und in Villach nur einen Zentimeter der weißen Pracht waren. Die weitere Wetterentwicklung ist noch unsicher. Dienstag könnte es in Unterkärnten erneut Neuschnee geben. „Nennenswerte Mengen sollten allerdings nicht zusammenkommen“, berichtet Ubimet-Meteorologe Christoph Matella. Vorbereiten kann man sich jedenfalls auf einen frostigen Wochenstart. Matella: „Es wird eine klare Nacht und in den Tälern Oberkärntens sinken die Temperaturen auf unter zehn Grad. Auch in Klagenfurt sind bis zu minus sieben Grad möglich.“