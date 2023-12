Anstellungsmodell für Pflegeausbildung wirkt

Fast alle Pflegestellen im Burgenland besetzt

Mit dem Modell sorge man im Burgenland auch im Hinblick auf den Pflegekräftemangel vor. In den landeseigenen Spitälern sind derzeit so gut wie alle Pflegestellen besetzt. „Gerade im Pflegebereich herrsche ein intensiver Wettbewerb um Fachkräfte“, so Doskozil: „Mit der Anstellung von angehenden Pflegekräften bieten wir ein Modell an, mit dem wir uns als attraktiver Ausbildungsstandort und Arbeitgeber präsentieren können.“ Im Gegenzug verpflichten sich die Auszubildenden, nach Abschluss der Ausbildung für den entsprechenden Zeitraum beim Arbeitgeber zu bleiben.