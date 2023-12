Fast wie Feydeau aus dem 21. Hieb

Als Zagl in einem Juwelendieb den „Himbeerpflücker“ zu erkennen glaubt, bricht Panik aus. Hochwälder, jüdischer Tapezierersohn, bei der Arbeiterjugend und in Floridsdorf sozialisiert, 1938 in die Schweiz geflüchtet, hat einen immergrünen Nazi-Pracker geschrieben, flott, drall. Regisseurin Stephanie Mohr lässt das blendende Ensemble herzhaft die Türen knallen. Kommt gut an. Thomas Bernhard ist das allerdings keiner.