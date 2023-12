Vorarlbergs Skigebiete öffnen heuer etwas früher

Bereits am Freitag liefen die Lifte am Bödele sowie am Sonnenkopf. Ab Samstag ist dann auch in der Silvretta Montafon, am Golm, im Brandnertal, in Lech/Zürs und am Diedamskopf endlich wieder Skifahren und Boarden angesagt. Am Hochjoch können die Wintersportler bereits seit 12. November ihre Schwünge ziehen.