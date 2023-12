Landeskulturpreis an Glück und Palme

Auch Kulturvereine sind dabei

Der mit 7.500 Euro dotierte Große Landespreis für Initiative Kulturarbeit geht an Fiftitu% - Vernetzungsstelle für Frauen in Kunst und Kultur in Oberösterreich, Linz. Den Kleinen Landespreis für Initiative Kulturarbeit in Höhe von je 2.700 Euro erhalten das Medien Kultur Haus, Wels, sowie der Kulturverein Frikulum, Weyer.