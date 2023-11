Nach Felssturz: B20 wieder zweispurig befahrbar

„Als Winterprovisorium wurden Steinschlagschutznetze in insgesamt sechs Reihen zwischen Bäumen montiert. Zusätzlich wurde auch noch ein mobiler Steinschlagschutz des Straßenerhaltungsdienstes unmittelbar am Straßenrand errichtet. Die Planungen für einen endgültigen Steinschlagschutz in diesem Bereich sind bereits im Gange“, so Projektleiter Markus Adam von der zuständigen Abteilung des Landes.