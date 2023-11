Attacke auf Tante, dann sprang Neffe aus Fenster

Wegen eines Familienstreits soll ein 25-Jähriger am Mittwoch kurz vor Mitternacht seine Tante in ihrer eigenen Wohnung in Wien-Währing attackiert haben. Der Mann soll einen Kühlschrank umgeworfen haben und die 55-Jährige an der Hand verletzt haben. Dann zückte der Verdächtige auch noch ein Messer. Anschließend flüchtete er durch ein Fenster.