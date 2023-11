Staatsanwaltschaft klärt massiven Daten-Diebstahl

Das Datenleck im Rathaus Klagenfurt und die Spitzelaffäre werden jetzt vom Staatsanwalt geklärt. Die städtische IT hat zwei verdächtige E-Mails an die Staatsanwaltschaft übergeben. Nur ein Beamter der Korruptionsbekämpfung weiß Bescheid, was drin steht. Tausende Gehaltszettel wurden illegal weitergeben.