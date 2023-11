Frau mit Rohbau alleine: „Ich bin am Verzweifeln!“

In vier Krankenhäusern behandelt

In den vergangenen Jahren überstand sie zwei Krebserkrankungen und zwei Rückenoperationen, deshalb ist sie zu 70 Prozent invalid – zur Seite stand ihr immer ihr Mann. Und nun steht sie an seiner Seite. Tino wurde mittlerweile in vier Krankenhäusern behandelt, liegt seit Dienstag im Neuromed-Campus in Linz. Stefanie besucht ihn, sooft sie kann. Und nebenbei versucht sie sich, den gemeinsamen Lebenstraum zu erfüllen.