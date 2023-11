OECD: Delle in Weltwirtschaft, Österreich im Minus

Die heimische Wirtschaft dürfte laut OECD heuer um 0,4 Prozent schrumpfen. In den kommenden beiden Jahren soll es laut der am Mittwoch präsentierten Prognose auch nur langsam bergauf gehen: Für 2024 sieht die OECD ein Wachstum von 0,6 Prozent, für 2025 ein Plus von 1,5 Prozent.