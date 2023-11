Neues Trischler-Buch: Stars verraten ihre Hotspots

Von Richard Lugner bis zu Verteidigungsministerin Klaudia Tanner - kaum einer wollte nicht mit dem Autor plaudern. „Eigentlich hätte ich noch drei Bücher schreiben können“, so Trischler zu krone.tv. „Man entdeckt neue Plätze“ schwärmt beispielsweise Star-Astrologin Gerda Rogers. Auch die Buchpräsentation im Rahmen des „Austrian Gentlemen‘s Club“ im „Le Méridien“ in Wien war ein Mega-Event mit Glanz und Glamour, gespickt mit Stars und Sternchen. Was macht Trischler zum absoluten Society-Liebling? Wie schaffte er es, dass ihm 111 Stars ihre Geheimnisse anvertrauen? Wir haben nachgehakt.