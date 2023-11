Hollabrunner Trainer Mitkov: „Träumen darf man“

Der UHC Hollabrunn hat in der Vorsaison den langersehnten Weg in die HLA Meisterliga geschafft. In „Handball - Das Magazin“ spricht Moderator Martin Grasl mit dem Spielertrainer der Weinviertler, Vlatko Mitkov, über die bisherigen Erfahrungen im Oberhaus, die aktuelle Ergebniskrise und das bevorstehende Spiel gegen die JAGS aus Vöslau. Nach 22 Spieltagen endet der Grunddurchgang und ein Platz unter den Top acht würde nicht nur den Einzug in die Play-offs bedeuten, sondern auch den Klassenerhalt. „Träumen darf man“, schmunzelt der 42-jährige Spielertrainer.