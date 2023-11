Akademie für Bildhauer und Restauratoren

Genau dieses Wissen soll jetzt auf dem Königshof weitergegeben werden. Denn Wedenig plant eine Restauratoren- und Bildhauer Akademie zu installieren. Vorgesehen sind intensive Workshops im Bereich der Restaurierung und der Kunstproduktion. Die Fortbildungskurse sollen Professionisten und Interessierte ansprechen. Wedenig und sein Team haben etwa in Eisenstadt Engels- und Nischenfiguren in der Bergkirche restauriert und auch die Pestsäule in der Fußgängerzone erstrahlt dank ihnen in neuem Glanz.