„Benko setzt zahlreiche Menschen auf die Straße“

Rene Benko hat in Österreich mit der Signa-Holding ein Imperium aufgebaut - er ist ein richtiger Selfmade-Millionär. Doch seit dem Verkauf der angeschlagenen Möbelkette Kika/Leiner sorgt der Immo-Jongleur immer wieder für Schlagzeilen. „Ich gehe davon aus, dass die gesamte Gesellschaft in Konkurs gehen wird.“ Mit diesen Worten startet Eva Glawischnig die hitzige Debatte. „Hedgefonds arbeiten zwar risikobereit, aber hier sei man sich nicht mehr sicher“, so Andreas Mölzer. Nicht nur das Signa-Desaster wird unter die Lupe genommen, auch die Frage nach dem Rücktritt vom Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka wurde diskutiert.