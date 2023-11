Historische Klatsche für LeBron im NBA-Rekordspiel

LeBron James hat in seinem Rekordspiel die höchste Niederlage seiner NBA-Karriere kassiert. Der 38-jährige Basketball-Superstar verlor mit den Los Angeles Lakers am Montag (Ortszeit) bei den Philadelphia 76ers mit 94:138. 44 Zähler Rückstand musste James seit seinem Debüt in der Liga 2003 noch nie hinnehmen.