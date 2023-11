„Wir sind händeringend auf der Suche nach Zivis“

Reges Treiben herrscht derzeit am Theresiengut – überall wird fleißig und schon voller Vorfreude herumgewuselt. Der landwirtschaftlich geführte Biobetrieb am Pöstlingberg bietet Menschen mit geistiger Beeinträchtigung nicht nur ein Zuhause, sondern auch einen Arbeitsplatz. Und deshalb gibt es für den alljährlichen, bei vielen Linzern sehr beliebten Adventmarkt am Theresiengut, der kommendes Wochenende, am 1. und 2. Dezember, stattfindet, auch jede Menge zu tun. Hier wird gebacken, werden Kränze und Gestecke gebunden sowie Öle, Säfte, Marmeladen, Kekse und Handwerkersgegenstände produziert.