NATO-Chef fordert Verlängerung der Feuerpause

Iran soll Verbündete wie die Hisbollah zügeln

Konkret forderte Stoltenberg vor allem den Iran auf, Verbündete in anderen Ländern zu zügeln. Als ein wichtigster nicht-staatlicher Verbündeter des Irans gilt insbesondere die im Libanon agierende Hisbollah. Diese zählt zur selbst ernannten „Widerstandsachse“, einer Front von Milizen mit dem Ziel, Irans Erzfeind Israel zu bekämpfen. Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober kommt es an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon immer wieder zu Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und der Hisbollah.