Bahnfahren wird im Norden bald noch attraktiver

Die Umweltverträglichkeitsprüfung der „Schleife Ebenfurth“ wurde positiv abgeschlossen, dem Umbau steht außer einer Einspruchsfrist bis 17. Jänner nichts im Weg. Hat keiner was dagegen, wird der Zug fortan in Ebenfurth Station machen, keine sieben Minuten mehr verlieren und einfach weiterfahren. Weiters einberechnet werden muss eine schnelleres Tempo der Garnitur: Von Neufeld an der Leitha nach Wien Meidling würde man dann als Passagier lediglich 26 Minuten brauchen. Nicht unattraktiv, oder? Weil, nehmen wir an, Sie wohnen in Wien-Floridsdorf und arbeiten im 15. Bezirk: Da gehen sich 26 Minuten als Anfahrtszeit mit diversen S- und U-Bahnen nie und nimmer aus!