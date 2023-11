Ein Weihnachtspackerl für jedes Tierheimtier!

Rund 150 Igel sind es, die bei ihr überwintern werden, weil sie noch zu klein sind um die kalte Jahreszeit zu überleben. Aber auch größere Wildtiere sind bei ihr ab und zu zu Gast. Vor kurzem hat sie einen Kaiseradler, der sich anscheinend mit einem Windrad angelegt und dadurch am Flügel schwer verletzt war, wieder aufgepäppelt. Leider musste ein Teil des Flügels amputiert werden. Das Tier wurde deshalb im Rahmen eines eurpäischen Arterhaltungsprogrammes nach Libenitz in Tschechien gebracht. „Artenschutz ist im Tierheim ein großes Thema“, schildert Herka. Auch einige ihrer Störche, die nicht mehr ausgewildert werden konnten, gingen durch dieses Programm in Zoos im Ausland.