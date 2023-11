Rapid-Coach Klauß: „Das müssen wir besser machen“

Robert Klauß (Rapid-Trainer): „Wir sind natürlich sehr glücklich und freuen uns über den Heimsieg. Es gibt ein paar Sachen, die wir besser machen müssen. In der ersten Halbzeit haben wir zu wenig Pass-Tempo gehabt, sind zu wenig ins letzte Drittel gekommen, haben zu viel in die Breite gespielt. In der zweiten Halbzeit waren wir etwas dynamischer und machen dann auch das Tor. Natürlich müssen wir die Sachen im letzten Drittel offensiv deutlich verbessern. Aber darum ging es heute nicht, heute ging es darum, den Heimsieg zu erlangen.“