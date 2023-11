„Kann man aus medizinischer Sicht nicht überleben“

Pullover gegen Schmerzen

In der Bundesliga drufte er das nun ausgerechnet im Finale. Denn überraschenderweise stand in der Klasse bis 81 kg nicht Superstar Matthias Casse, der kurzfristig absagen musste, auf der Matte, sondern Scheiblhofer. Und somit jener Mann, der wie er selbst sagt eigentlich nicht mehr am Leben sein dürfte! „Das war immer mein Ziel, dass ich es schaffe. Am Anfang war es aber natürlich sehr schwierig, musste aufgrund der Schmerzen immer mit zwei Pullovern trainieren!“