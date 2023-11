Die ersten Schneeflocken in Wien sind gefallen

Lange bleibt der Schnee nicht liegen

Liegen bleiben wird der Schnee jedoch „maximal in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den höher liegenden Bezirken, aber auch dort nur etwa ein Zentimeter“, heißt es seitens des geologischen, geophysikalischen, klimatologischen und meteorologischen Dienstes, GeoSphere Austria. Am Montag kommt die Sonne heraus, am Dienstag könnte Frau Holle aber erneut für Schneefall sorgen.