Kerzen und Fett: Im Advent steigt die Brandgefahr

Feuer nach dem Keksbacken

Aber nicht nur Kerzen auf Adventkränzen oder Christbäumen bergen Gefahren - auch Teelichter können, wenn sie in Gruppen zusammengestellt werden, nach einiger Zeit eine Stichflamme erzeugen. Zudem treten Fettbrände in der Küche - in Oberösterreich sind es pro Jahr um die 70 - vermehrt um die Feiertage auf. Hier warnt Eisenbeiss, keinesfalls mit Wasser zu löschen. Die erste Maßnahme sei, den Deckel auf den Topf zu geben, in schlimmeren Fällen kommt wieder eine Löschdecke zum Einsatz. Auch warnen Experten davor, Staub oder Mehlreste etwa nach dem Keksbacken zusammenzukehren und in den Kamin zu kippen. Die Stäube können massive Stichflammen auslösen. Die Folge sind oft schwere Verbrennungen im Gesicht.