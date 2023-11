„Ich hätte jeden Tag die Polizei holen können“

Schläge an Weihnachten: „Alkoholisiert ist er unberechenbar“

Leider ein Klassiker in Prozessen um Gewalt gegen Frauen: die Täter-Opfer-Umkehr. So auch am Freitag in Saal 14. „Sie ist auf mich losgegangen, war wieder mal betrunken. Ich verstehe nicht, warum sie sich das ausdenkt“, bekennt sich Markus C. nicht schuldig. Zu Weihnachten soll er seiner Lebensgefährtin aufs Schienbein geschlagen und sie mit dem Tod bedroht haben.