Ex-ÖVP-Chef schreibt Theaterstück zu Klimaklebern

Es geht um Postenbestellungen in Politik und Wirtschaft sowie um Umweltzerstörung. Zum Inhalt: Ein ehrgeiziger Manager eines Baukonzerns will Generaldirektor werden. Doch seine öko-bewegte Tochter klebt sich in einer spektakulären Aktion auf die Straße und gefährdet so seinen beruflichen Aufstieg. Zwischen den beiden mischt auch noch die Mutter der 17-Jährigen mit - mehr wird nicht verraten.