Cowboys, Packers und 49ers jubeln an Thanksgiving

Pick Six für Bland

Prescott warf vier Touchdown-Pässe, außerdem stellte Cornerback DaRon Bland im Schlussviertel mit seiner fünften in einen Touchdown verwandelten Interception einen Saisonrekord auf. Öfters war noch keinem NFL-Profi in einer Spielzeit dieses Kunststück gelungen. Die Commanders kassierten die achte Niederlage bei vier Siegen.