LASK gegen WSG Tirol ab 17 Uhr LIVE

Nach dem 0:2 gegen Blau-Weiß Linz will der LASK in der Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurückkehren und an die starken Leistungen der Wochen davor anschließen. Vor dem Heimspiel heute gegen die WSG Tirol schwebt der Begriff des Pflichtsiegs im Raum, wobei es laut Trainer Thomas Sageder keine „kleinen Gegner“ gibt. In der kommenden Woche geht es für den LASK nach England, am Donnerstag steht die Europa-League-Partie bei Liverpool an.