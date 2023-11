Trainersuche ist für Austria Lustenau ein Prozess

Der Neue, der noch vor dem Beginn der Winterpause am 11. Dezember feststehen soll, muss bereit sein, mit dem derzeitigen Kader zu arbeiten. „Wenn einer sagt, er brauche sieben neue Spieler, werden wir sicher nicht mehr weiterreden“, nennt Schneider eine Bedingung. Der Hauptfokus liegt auf den letzten drei Spielen, dann wird der Herbst analysiert und die Schlüsse daraus gezogen. Was das Ausweichstadion in Bregenz betrifft, wurde die Sektoreneinteilungen getroffen - bis zu 5000 Fans haben Platz.