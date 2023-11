Messerangriff in Dublin: Fünf Menschen verletzt

Wie der irische Rundfunksender RTÉ berichtete, wurden drei Kinder nach dem Vorfall am Parnell Square East im Zentrum der Stadt in der Nähe einer Schule mit dem Verdacht auf Stichwunden vorgefunden und ins Krankenhaus gebracht. Ein Mann soll zudem an Ort und Stelle behandelt worden sein. Laut dem britischen Sender BBC war auch eine Frau unter den Verletzten.