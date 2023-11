Fünf Radarboxen statt Section Control auf der S4

Eine zunächst angedachte Section Control wird nicht installiert, davon riet ein Experte aufgrund der Verkehrsführung in einem Gutachten für die Asfinag ab. Stattdessen wird die Geschwindigkeit auf der Strecke mit fünf Radarboxen überwacht. Vier davon werden im Burgenland an den Wechselbereichen aufgestellt, die laut dem Verkehrssachverständigen potenzielle Gefahrenherde darstellen. Eine Box wird in Niederösterreich montiert.