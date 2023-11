„Ich will jede Rolle nah ans Leben holen“

Die gebürtige Schweizerin kommt aus keiner Künstlerfamilie, schnupperte aber als Artistin in der Ferienaktion Jugendzirkus schon früh Bühnenluft. Und dann wollte Pérez zuerst Hebamme werden, bevor sie beschloss, in Hannover Schauspiel zu studieren. Es hat sich gelohnt. Nach Engagements an deutschen Theatern ist sie nun schon die dritte Spielzeit am Landestheater Linz und wurde beim diesjährigen NESTROY als „Bester Nachwuchs (Schauspiel)“ für ihre Darbietung in „Schnee Weiß“ von Elfriede Jelinek nominiert.