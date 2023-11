Duty-Free-Shop öffnet am Black Friday für alle

Vor dem Abflug noch im Duty-Free-Shop einkaufen - in den Genuss kommen auf Flughäfen normal nur jene, die verreisen. Anders läuft nun das am Flughafen Linz. Am 24. November, also am Black Friday, öffnet Betreiber Frederick & Sons nämlich von 15 bis 18 Uhr das Geschäft für alle.