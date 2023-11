„Rausschmeißen können sie mich jetzt nicht mehr“

Zur Person: Thomas Gottschalk, geboren 1950 in Bamberg, gilt als einer der letzten Showmaster alter Schule. Unser seiner Moderation erreichte „Wetten, dass..?“ 1987 bis 1992, 1994 bis 2011 sowie 2021 und 2022 ein riesiges Publikum. Seitdem war und ist Gottschalk in unterschiedlichen Formaten zu sehen - unter anderem in „Das Supertalent“, „50 Jahre ZDF-Hitparade“, „Denn sie wissen nicht, was passiert“ und in einer eigenen Literatursendung.