Die Stars strahlen schon im weihnachtlichen Glanz

Vor allem in der Vorweihnachtszeit werfen sich unsere Promis gerne in Schale und zeigen sich bei zahlreichen Events von ihrer Schokoladenseite. Gehüllt in extravagante Glitzer-Roben und traumhafte Pailletten-Kleider posieren sie auf dem Red-Carpet. Hier die schönsten Looks in weihnachtlichem Glamour!