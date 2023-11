„Eine Frechheit“: Özil-Papa kontert Basler-Attacke

„Wortwahl war eine Frechheit“

„Die Aussage von Mario Basler, wenn er etwas zu sagen hätte, dann würde er Mesut nicht mehr nach Deutschland lassen, ist krass - und völlig inakzeptabel! Das grenzt an Hetze. Das verurteile ich“, stellte 56-Jährige klar. „Mein Sohn ist in Deutschland geboren, hier aufgewachsen, er wurde eingebürgert, er hat alles dafür gegeben, damit Deutschland 2014 Weltmeister wurde und steht aus meiner Sicht für eine gelungene Integration. Ich verstehe nicht, wieso Mario Basler als Einziger verbal so drastisch um sich schlägt, wenn es um meinen Sohn geht. Denn Mesut hat ihm nichts getan. Die Art und Weise sowie seine Wortwahl zuletzt sind eine Frechheit gewesen.“