Stadt kassiert jetzt rund um die Uhr fürs Parken

Kritik von der Liste Zukunft Ischl

Für Diskussionsstoff in der Kaiserstadt sorgen vor allem die neuen Preise. „Die Gebührenlawine von Rot und Grün gerät in Schwung“, heißt es etwa aus den Reihen der Liste Zukunft Ischl. Sie kritisiert unter anderem die Einführung der Gebührenpflicht rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen. Künftig kostet eine Stunde zwei Euro, das Tagesmaximum liegt bei acht Euro. SP-Bürgermeisterin Ines Schiller hält dagegen: „Von 19 bis 7 Uhr gibt es eine Ermäßigung von 50…Prozent. Das Autoabstellen in den Kurzparkzonen bleibt in dieser Zeit ohnehin kostenlos.“