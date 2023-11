„Man ist sofort als Nazi abgestempelt worden“

Das Zusammenleben mit den verschiedensten Ansichtsweisen stellt uns vor einer Herausforderung. Der Nahost-Konflikt hat die Probleme im Land nochmal deutlich und unschön gezeigt. Hakenkreuze und Davidsterne auf Hauswänden, Brandanschläge auf Friedhöfe, Beschimpfungen in der Öffentlichkeit. Der Antisemitismus hat einen Höhepunkt erreicht. „Man hat über Jahre weggeschaut“, ist sich Meinungsforscher Christoph Haselmayer sicher. „Die Mentalität ist in Ländern wie Syrien, Afghanistan, Irak einfach eine andere als unsere in einem christlichen Europa. Jeder der diesbezüglich etwas kritisiert hat ist sofort in eine rechte Ecke und als Nazi abgestempelt worden. Das bricht langsam auf, das finde ich gut“, so Haselmayer.