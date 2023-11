Gestoppter Klein-Lkw war heillos überladen

Um den Fahrverboten für große Sattelschlepper auszuweichen, werden immer mehr Güter verteilt auf Klein-Lkw über die Tiroler Brennerroute transportiert. Dabei wird getrickst, was die Ladefläche hält. Bei der Mautstelle in Schönberg stoppte die Polizei am Dienstag einen heillos überladenen Kleinlaster. Nicht das einzige Vergehen des ukrainischen Fahrers (24).