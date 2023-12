Was steht heuer auf Ihrer Weihnachtswunschliste?

Wünsche hat man das ganze Jahr über, aber besonders zu Weihnachten wachsen die Wunschlisten vieler enorm an. Schenken macht auch einfach Freude! Wie ist das bei Ihnen? Führen Sie Wunschlisten oder erfüllen Sie sich Ihre materiellen Träume gern selbst? Über welche Geschenke freuen Sie sich immer? Was wünschen Sie sich dieses Weihnachten im Speziellen? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge in den Kommentaren!