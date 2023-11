Kristoffersen-Fan dank Klimakleber

Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Henrik Kristoffersen etwas sagt. Er ist ein Top-Skifahrer aus Norwegen. Ich war bisher kein Fan von ihm, aus einfachem Grund: Man kann nicht mit Feller, Hirscher & Co. mitfiebern und gleichzeitig mit einem der wohl größten Konkurrenten. Das geht nicht. So wie ich am Abend auch nicht gleichzeitig unserem Fußballnationalteam die Daumen drücke, aber auch auf Tore von Erzfeind Deutschland hoffe.