„Zustimmung zu Klimabewegung gesunken“

Eva Glawischnig: „Das hat heftig polarisiert und viele aufgeregt.“ Die Auswirkung derartiger Aktionen auf die Akzeptanz der Klimabewegung sei jedenfalls fatal. Glawischig: „Mit Fridays for Future war die Zustimmung zur Klimaschutzbewegung am Höhepunkt. In letzter Zeit ist sie jedoch deutlich zurückgegangen.“ Andreas Mölzer trocken: „Ich halte Menschen, die das machen, eher für Idioten.“ Ein deftiger Ausdruck, den er bald später jedoch entschuldigend wieder zurück genommen hat. Aber: „Die Straßenkleber-Aktionen sind nicht gesetzlich normiert und müssen verhindert werden. Ich hatte heute beispielsweise bei der Anreise zu dieser Sendung aus Kärnten eine Stunde Verspätung wegen Klimakleber-Aktionen. Das ist völlig sinnlos und gehört hinterfragt.“