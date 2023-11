Lenkerin (91) verursachte gleich mehrere Unfälle

Sie sollte wohl ihren Führerschein schnell abgeben. Eine 91-Jährige verursachte im Mühlviertel (OÖ) am Montag auf einer Fahrstrecke von rund zehn Kilometer gleich eine Vielzahl an Unfällen. Verletzt wurde zum Glück niemand dabei, bemerkt haben will die betagte Dame die Zwischenfälle nicht.